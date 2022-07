OFFICIEEL: Mykhaylichenko op uitleenbasis naar Shakhtar Donetsk

Bogdan Mykhaylichenko zat zondag niet in de wedstrijdselectie van Anderlecht. De Oekraïnse linksback is op weg naar de uitgang en zijn nieuwe ploeg verblijft momenteel niet zo heel ver van België.

UPDATE 18u15: Zoals verwacht verlaat Myhailichenko Anderlecht. De linksachter wordt dit seizoen uitgeleend aan Shakhtar Donetsk, dat ook een aankoopoptie heeft bedongen.

Bohdan Mykhailichenko retourne dans son pays natal. Hij wordt uitgeleend aan Shakhtar Donetsk. 🟣⚪ Meer op https://t.co/RCdwJJMN5N pic.twitter.com/AlcS39gP4p — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 27, 2022

De 25-jarige Mykhaylichenko is immers onderweg naar Shakhtar Donetsk, dat momenteel op oefenstage is in Nederland. Hij zou daar vandaag met zijn zaakwaarnemer moeten onderhandelen over zijn contract met de club uit zijn vaderland. Ook met Anderlecht wordt gesproken, maar daar is nog geen akkoord gevonden.

In het systeem van Felice Mazzu zou hij als linker wingback niet in aanmerking komen. Daarvoor zijn de aanvallende kwaliteiten van de Oekraïner te beperkt. Met Francis Amuzu en Sergio Gomez is die flank trouwens al dubbel bezet.