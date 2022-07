Terugmatch Drita-Antwerp nergens te bekijken, enkel tekstupdates: "Ze vragen veel te veel geld"

De terugmatch van de tweede voorronde van de Conference League tussen Drita en Antwerp zal nergens in België te bekijken zijn. The Great Old probeerde een streaming te verkrijgen, maar de Kosovaren vroegen enorm veel geld en ze kwamen niet tot een akkoord.

Antwerp zette volgend statement op zijn website:

De terugmatch van onze Reds in de tweede voorronde van de UEFA Europa Conference League, uit bij FC Drita, zal in België niet te volgen zijn via een officiële livestream. RAFC heeft er tevergeefs alles aan gedaan om met de Kosovaarse rechtenhouder tot een overeenkomst te geraken.

Ter verduidelijking: op elke voetbalwedstrijd zitten uitzendrechten. TV-zenders of clubs die een wedstrijd willen uitzenden of via een livestream willen aanbieden, moeten die rechten kopen. In het geval van FC Drita – RAFC behoren de rechten toe aan de Kosovaarse thuisploeg. Drita heeft haar rechten aan een marketingbureau gegeven om ze ten gelde te maken. Dat bureau vraagt heel veel geld om de match in België te laten uitzenden, veel meer dan wat normaal voor een voorrondematch in de UEFA Europa Conference League gangbaar is. Omdat RAFC het belangrijk vindt dat haar fans op het thuisfront de match zouden kunnen volgen, heeft de club enkele tegenvoorstellen gedaan. De rechtenhouder heeft die voorstellen telkens afgewimpeld.

Daardoor zal FC Drita – RAFC niet via een officieel livestreamkanaal te volgen zijn. Wij betreuren dat uiteraard. Ook de Vlaamse TV-zenders passen voor onze wedstrijd. RAFC zal haar fans via tekstupdates op haar social media op de hoogte houden van het wedstrijdverloop.