De transfersoap van de JPL loopt op zijn einde: CDK dit weekend van Milan

Voor de wedstrijd tegen Eupen van dit weekend rekenen ze bij Club Brugge al niet meer op hem. Charles De Ketelaere zou tegen dan van AC Milan moeten zijn. Het laatste kloofje zal ook wel gedicht worden.

Het gaat enkel nog om het bedrag dat Milan vast wil betalen. De Italianen zaten intussen aan een miljoen of vier aan bonussen, maar dat is natuurlijk variabel. Dat kan gaan om het behalen van de titel, een bepaald aantal assists of doelpunten, speelminuten... Daar wil Club zijn transferprijs niet aan vasthangen. Een paar miljoen meer en De Ketelaere (en Milan) krijgen hun zin. In Italië klinkt het dat Paolo Maldini er al te veel tijd in geïnvesteerd heeft om de deal nu te laten afspringen.

Hakim Ziyech was optie B, maar die heeft nog niets van Milan gehoord. Alle pijlen zijn gericht op CDK. Dat Club toegevingen heeft gedaan, mag duidelijk zijn. Het bod van Leeds (40 miljoen) lieten ze schieten omdat De Ketelaere er zelf niet naartoe wou. Maar Vincent Mannaert toonde zich een stugge onderhandelaar en krijgt dus waarschijnlijk ook wat hij wou.