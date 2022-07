Zware klap voor talentvolle doelman en Lierse K.: seizoen zit er nu al zo goed als op

Een zware klap voor Jens Teunckens. De doelman van Lierse Kempenzonen liep in een oefenpartijtje op training een zware knieblessure op. Dat betekent dat zijn seizoen er nu al waarschijnlijk opzit.

Teunckens scheurde zijn voorste kruisband en ook de meniscus is geraakt. Dat betekent een operatie en zes tot acht maanden revalidatie. “Uiteraard is dit een enorme dreun. Zowel voor de club als voor mezelf. We staan voor een ­belangrijk seizoen. Lierse wil een stapje hogerop zetten in de Challenger Pro League en ik wilde ­eindelijk eens een heel seizoen lang aan spelen toekomen", zucht hij in GvA. "En net dan gebeurt dit. In de allerlaatste minuut van de training dan nog wel... Dat is balen, ja.”

Het betekent weer een klap in zijn carrière. De talentvolle doelman kreeg tot nu toe nog niet voluit zijn kans. “Zes tot acht maanden is de termijn, maar ik wil niks forceren. Voor mij is het belangrijkste dat ik volledig ­kan ­herstellen. Ik moet vooral sterker terugkeren. Dat is de uitdaging.”