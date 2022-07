📷 OFFICIEEL Seraing haalt linksback bij AC Milan

Seraing haalt voor dit seizoen een tiende versterking binnen.

Seraing wil duidelijk een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League afdwingen en haalt daarvoor de nodige versterking. Leroy Abanda is volgende aanwinst van Seraing. Hij komt over van AC Milan waar hij nooit kon spelen bij het eerste elftal.

Hij tekende een contract voor twee jaar, met optie op nog een extra seizoen. Eerder trok Seraing al Sambou Sissoko, Sandro Trémoulet, Marvin Tshibuabua, Valentin Guillaume, Christophe Lepoint, Simon Elisor, Sergio Conceiçao jr., Ejaita Ifoni en Abdoulaye Sylla aan.