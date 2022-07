Vorig seizoen sterk bij Union, dit seizoen gewoon meer van hetzelfde: "Charleroi heeft de bus geparkeerd de eerste helft!"

Anthony Moris is toch één van de ontdekkingen van Union. De Luxemburgse doelman was in zijn carrière veelal reservekeeper, maar bij Union groeide hij uit tot een sterkhouder. Na zijn sterke wedstrijd tegen STVV deed hij het tegen Charleroi opnieuw.

Union toonde tegen de Carolo's alvast een aangenamer gezicht dan tegen STVV. "We bleven hier in de Play-offs met twee nederlagen achter en we wilden deze overwinning dan ook graag binnenhalen", zei Moris. "We zagen weer een collectief en dominant Union, vooral in het duel en de tweede ballen. Dat misten we tegen STVV in de eerste helft. Maar het begin is altijd moeilijk, zeker op een synthetisch veld. Hier moesten we meer vuur tonen en dat deden we ook."

Tegen een solide tegenstander. "Hier zien we al het respect dat een ploeg als Charleroi voor ons heeft, want ze kwamen en parkeerden de bus in de eerste helft", meent Moris. "We misten een beetje killerinstinct om het helemaal af te maken. Mijn reddingen? Ik heb het hier erg naar mijn zin, des te beter als ik beslissend kan zijn. We pakken de drie punten en het is is het belangrijkste."