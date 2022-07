Ross Sykes schiet Union naar vier op zes: "We willen vorig seizoen evenaren en voor de titel strijden"

Op Stayen kwam hij al in de eerste helft de geblesseerde Ismaël Kandouss vervangen, vrijdag begon nieuwkomer Ross Sykes in de basis. De boomlange Engelsman bedankte voor het vertrouwen met een fraaie treffer, eentje die bovoendien drie punten opleverde.

Ross Sykes (23) kwam in het tussenseizoen over van Accrington Stanley. Zo beschikt Union met Burgess en Stykes dit seizoen over twee Engelse controletorens. Sykes scoorde bij zijn thuisdebuut meteen een belangrijk doelpunt. "Een heerlijk gevoel is dat. Wat een zalige sfeer hangt er in dit stadion, het doet me denken aan Engeland. Ik hou ervan om af en toe mee op te rukken. Toen ik de mogelijkheid zag, ben ik gewoon mijn kans gegaan. Het zal instinct zijn, zeker?!", vertelde de matchwinnaar na afloop.

Sykes kwam trouwens met hoge verwachtingen naar Union. "Ik weet wat deze ploeg vorig seizoen gepresteerd heeft. Wel, wij willen dat dit jaar evenaren. We hebben nog steeds dezelfde ambities en willen voor de titel strijden",

Geraerts tempert

Toen Karel Geraerts niet veel later met de uitspraak van zijn Engelse verdediger geconfronteerd werd, loste de T1 van Union het op zijn manier op. "Ik denk dat Ross dat gezegd heeft, terwijl hij nog enthousiast was na zijn doelpunt. Natuurlijk gaan we elke wedstrijd voor de zege, maar laat ons vooral met de voetjes op de grond blijven.