Veel begrip voor Cyriel Dessers die gaat eten in Kopenhagen: "Leuk verhaal toch?"

Cyriel Dessers haalde de woede van Racing Genk op zijn nek door in Kopenhagen te overleggen met Jess Thorup.

Analist Johan Boskamp kan zijn lach niet inhouden als hij de foto uit het restaurant weer voor zich ziet. “Leuk verhaal toch?”, vertelt de Nederlander aan Het Belang van Limburg.

“Ach, het is toch duidelijk dat die jongen weg wil. Ik snap dat ze er bij Genk niet blij mee zijn, maar anderzijds kan je het Dessers ook moeilijk kwalijk nemen.”

Volgens Boskamp is het feit dat Onuachu nog niet weg is de reden voor Dessers om te vertrekken. “Voor hetzelfde geld komt hij in net dezelfde situatie terecht als twee jaar geleden. Die gast wil gewoon spelen.”