Arthur Theate scoort meteen punten bij zijn nieuwe club: "Ik ben erg tevreden over zijn eerste helft"

Arthur Theate is begonnen aan zijn uitdaging bij zijn nieuwe club. Zijn debuut draaide uit op een thuisnederlaag tegen Aston Villa (1-2).

Na zijn komst naar Rennes was Arthur Theate meteen basisspeler in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Aston Villa. Na zeven minuten scoorde de Belg reeds (bekijk zijn doelpunt hier). Wat een manier om de harten van de supporters snel te veroveren.

© photonews

"Het was de generale repetitie voor de competitiestart. We hebben tegen een goede ploeg gespeeld, met een enorme intensiteit en veel duels. Er waren veel goede zaken, maar in de tweede helft moesten we terug en werden we geklopt in de duels. Dat toont aan dat we nog een weg af te leggen hebben. Dat is misschien normaal aan het eind van de vijfde week van de voorbereiding", zegt Bruno Génésio over het oefenduel.

De trainer van Rennes stond stil bij zijn nieuwe aanwinst. "Ik ben erg tevreden over de eerste helft van Arthur Theate. Het is niet evident om je met één training in de benen al te integreren, zeker niet op die positie. Het is een positie die automatismen vergt met de speler naast je. Ik vond dit al goed, dit is bemoedigend", liet de Fransman optekenen. Rennes treft volgende zondag Lorient op de eerste speeldag in de Ligue 1.