🎥 Arthur Theate zet zijn transfer meteen alle kracht bij in oefenpot met goal na 7 minuten

Stade Rennes speelt een oefenpot tegen het Engelse Aston Villa in de voorbereiding.

Arthur Theate ruilde deze week het Italiaanse Bologna in voor het Franse Stade Rennes in Ligue 1. Met de transfer is meer dan 20 miljoen euro gemoeid.

Theate werd voor de oefenpot van Rennes tegen Aston Villa meteen in het basiselftal gedropt. Hij bedankte al na zeven minuten met zijn eerste doelpunt.

Visitekaartje afleveren noemt de Rode Duivel dat. Een fantastische start dus voor onze landgenoot.