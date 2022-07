📷 Cristiano Ronaldo verlaat Old Trafford nog voor einde van oefenwedstrijd

Manchester United speelde 1-1 gelijk tegen de Spaanse club. Ronaldo stond voor het eerst tijdens de voorbereiding in het basiselftal. Hij werd bij de rust echter vervangen.

Volgens verschillende Britse kranten verliet Ronaldo al voor het einde van de wedstrijd het stadion. Dat deed hij enkele minuten voor afgefloten werd, zo klinkt het.

De kranten schrijven dat op basis van beelden van supporters op sociale media die hem achterna gingen. Een tijdstip is er op de beelden echter niet te zien…

Ronaldo heeft niet veel zin om dit seizoen in actie te komen bij United. Hij wil graag Champions League spelen en dat heeft Manchester United niet.

Not even waited for the final whistle 😮‍💨 pic.twitter.com/jraOWdoPd5