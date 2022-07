Georges Leekens vindt het vreemd dat er over één iemand niet gesproken wordt bij Club Brugge

Club Brugge speelt straks op Eupen. Het is uitkijken of er de nodige lessen getrokken werden uit het duel tegen Racing Genk.

Club Brugge opende de competitie met een zege. De verwachtingen zijn bijzonder hoog na drie opeenvolgende titels. “Vier keer na elkaar kampioen spelen echt straf zou zijn”, laat Georges Leekens weten aan de Krant van West-Vlaanderen.

Leekens zag dat Club Brugge in de problemen kwam, maar uiteindelijk was het ook nog maar de eerste speeldag. Ook Brandon Mechele ziet hij er nog doorkomen. “Club kende vooral problemen met jongens die in de ruimtes liepen.”

“Ik vond het vreemd dat er amper gesproken werd over de afwezigheid van Odoi, want vorig seizoen bewees hij met zijn ervaring, persoonlijkheid en polyvalentie zijn waarde als controlerende middenvelder. Genk kon te gemakkelijk tussen de linies spelen. Zij konden te vaak man tegen man komen zonder dat er dekking was.”