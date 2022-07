Karl Vannieuwkerke komt met stevig verwijt aan adres van Cercle Brugge

Cercle Brugge besloot om Stan Braem geen contract te geven, Zulte Waregem deed dat uiteindelijk wel.

Voor Karl Vannieuwkerke is het onbegrijpelijk dat Cercle Brugge Stan Braem na twee weken hem te laten meetrainen niet toehapte. “Wat hadden ze erbij te verliezen om een Bruggeling een minimumcontract van twee jaar aan te bieden?”, schrijft Karl Vannieuwkerke in zijn column in de Krant van West-Vlaanderen.

“De voldoening om iemand als jij naar de eerste ploeg te brengen, moet toch een stuk groter zijn dan een dubbel loon uit te keren voor een derderangsspeler uit pakweg Kroatië die de fans na twee jaar al vergeten zijn. De vereenzelviging van de supporters met een speler die opgegroeid is in de schaduw van het stadion zou bij elke club of vereniging een selectiecriterium moeten zijn.”

“Zulte Waregem biedt jou nu wel een contract voor twee jaar aan. Schitterend. En dat je kansen gaat krijgen, bleek al op de openingsspeeldag. Je zat in de wedstrijdkern en viel in. Leye ziet het goed. Ik kreeg er zelfs kippenvel van. Vanaf nu ben je ook een rolmodel, Stan. Elke jonge speler in een provinciale ploeg zal zich spiegelen aan Stan Braem.”