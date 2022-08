Top&Flop OH Leuven, Dessers en Thalhammer vs Anderlecht, Club Brugge en KV Mechelen

Ook in het seizoen 2022 - 2023 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP OH Leuven op kop Toegegeven: in onze prognose stond OH Leuven helemaal niet bovenaan. Maar wat ze in de eerste twee wedstrijden lieten zien doet toch al wat leuke dingen vermoeden. Tegen Westerlo stond het opnieuw als een huis. Er zijn weinig grote uitschieters, maar het hele team draait voorlopig wel. Cyriel Dessers Er zijn dezer weken heel wat spelers die met muizenissen en transferstress zitten. Niet trainen, niet voluit trainen, inhouden, ... Voor elk wat wils. Cyriel Dessers hoopt ook op een transfer naar het buitenland, maar blijft er wel heel erg rustig onder voorlopig. En met twee goals en een assist heeft hij alvast opnieuw zijn marktwaarde laten stijgen. Thalhammer Ooit was hij nog de bondscoach van de vrouwen van Oostenrijk en dat heeft dat land geen windeieren gelegd. Nu is hij het tactische genie bij Cercle Brugge. Met veel pressing doet hij De Vereniging ook dit seizoen swingen. Eerste slachtoffer: RSC Anderlecht. FLOP Anderlecht Anderlecht Al had het misschien toch ook voor een deeltje te maken met de oeverloze zwakte van de troepen van Félice Mazzu? Spelers lieten zich al te makkelijk ringeloren achterin, voorin was er dan weer héél weinig dreiging. Meteen kansloos. © photonews Club Brugge Paars-wit is echter niet de enige ploeg waar het slecht gaat. Club Brugge speelt zo mogelijk nog dramatischer voetbal. In geen enkele linie zit er lijn in. Op speeldag 1 kon Simon Mignolet nog veel verbloemen, nu werd kansloos verloren bij KAS Eupen. KV Mechelen En ook in KV Mechelen zit er voorlopig nog geen lijn. Na twee keer play-off 2 op rij zijn ze nu met 0 op 6 begonnen. Achterin rammelt het, een verdedigende middenvelder is er niet en voorin is het verlies van Cuypers ook niet opgevangen. Dat wordt - zeker dit seizoen - toch ook opletten.