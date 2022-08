Onverzettelijk! Union-spelers gingen door vuur voor elkaar: "En dan die fans... Ik had kippenvel"

Wedstrijden zoals Siebe Van der Heyden ze graag speelt: lekker met z'n allen de beuk erin. Union SG was als team gewoon outstanding. En zo zijn ze heel moeilijk te kloppen.

Van der Heyden kwam naar de pers zoals hij naar de tegenstander op het veld ging: borst vooruit en kin omhoog. "We stonden inderdaad perfect. Deze prestatie is waarvoor we bekend staan, wat we ook heel vorig seizoen gedaan hebben. We stonden er als team", aldus de verdediger. "We wisten dat we het zo moesten doen, want Rangers is een gevaarlijke tegenstander. Ik ga hier dan ook nog niet over kwalificatie ofzo praten. We hebben nog een hele weg te gaan."

"Maar het was een topmentaliteit, zoals we vorig seizoen ook in de topmatchen lieten zien. Alles is mogelijk in voetbal en dat hebben we vandaag laten zien. En niet één man. Het ging niet over mij of iemand anders individueel. We hebben zoveel leiders en iedereen heeft er zijn hoofd voor gelegd. We kennen elkaar, we weten hoe het werkt en vertrouwen op elkaar."

Union gaf Rangers, vorig seizoen EL-finalist, bij momenten voetballes. "We wilden agressief zijn en voetballen in balbezit. Dat hebben we ook gedaan", knikte Van der Heyden. "We hebben met vertrouwen in eigen kunnen gevoetbald."

En met de steun van de fans uiteraard. "(grijnst) Ik had kippenvel, echt waar. Omdat het niet in ons eigen stadion was, dacht ik dat enkel de spionkop ging rechtstaan, maar iedereen stond op zijn voeten. Fantastisch. De fans hebben ook een topprestatie neergezet."