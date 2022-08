Ex-speler Anderlecht is duidelijk: "Bestuur denkt beter twee keer na vooraleer het Murillo laat vertrekken"

Trekt Murillo binnenkort in Brussel de poort achter zich dicht? Een ex-speler denkt dat Anderlecht hem zeker nog wel kan gebruiken.

Thomas Chatelle, Anderlecht-speler van 2007 tot 2012 en anno 2022 analist, analyseert de situatie bij RSCA in een Facebook Live van RTBF. "Felice Mazzu moet goede spelers vinden voor op de flanken. In zijn systeem met drie spelers achteraan kunnen Ishaq Abdulrazak en Benito Raman momenteel niet het werk doen dat een Nieuwkoop of Lapoussin deed bij Union."

De vraag is uiteraard wie die taak dan wel op zich kan nemen. "In dit systeem kan je Sergio Gomez en Michael Murillo goed gebruiken", aldus Chatelle. Gomez staat echter in de belangstelling van Man City en Anderlecht overweegt om ook Murillo van de hand te doen. "Het bestuur denkt beter twee keer na vooraleer het Murillo laat vertrekken."

Niveau moet omhoog

In elk geval moet het flink beter dan wat op de tweede speeldag uit bij Cercle Brugge op de mat gelegd werd. "De spelers kennen mekaar nog niet goed. Anderlecht zit ver van het niveau dat Genk bijvoorbeeld haalde tegen Standard", besluit Chatelle.