Hoefkens rekent nog steeds op Lang: "Geen makkelijke situatie voor hem, maar kan enkel toejuichen hoe hij ermee omgaat"

Club Brugge heeft iets recht te zetten na het debacle in Eupen. Thuis tegen Zulte Waregem mag blauw-zwart geen tweede prestatie zoals vorige week op de mat leggen. Carl Hoefkens rekent op het eergevoel van zijn spelers en op Noa Lang.

Hoefkens wil niet spreken over een probleem. "De belangrijkste reden voor de wedstrijd in Eupen was dat een paar spelers bijlange na hun niveau niet haalden. Ze brachten niet wat ze kunnen brengen", aldus de coach. "Dat de ingesteldheid misschien niet goed was. Ik hou het op een off-day en al de rest zal binnenskamers besproken worden. We willen nu winnen van Zulte Waregem, maar we zijn nog aan het opbouwen. We hebben nog een maand om helemaal klaar te zijn", verwees hij naar de komende CL-campagne.

Met Noa Lang? Zonder Noa Lang? Zolang de Nederlander er is, zal hij hem gebruiken. En tot nu toe is er ook nog geen enkel concreet bod binnengekomen. "Over het algemeen ben ik heel tevreden over Noa, zeker op training. Het is voor hem geen gemakkelijke situatie, maar de manier waarop hij ermee omgaat, kan ik enkel toejuichen. Het is een speler die nog steeds het verschil kan maken, waar ik enorm op reken. Dat verandert niet."