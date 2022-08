Conference League: (waar) kan ik de wedstrijden van Antwerp en Anderlecht bekijken?

Donderdagavond zijn Anderlecht en Antwerp aan zet in Europa. Paars-wit en de Great Old zullen respectievelijk in Estland en Noorwegen op zoek gaan naar een goeie uitgangspositie.

In de tweede voorronde van de Conference League knokte Antwerp zich niet zonder slag of stoot voorbij Drita. De heenwedstrijd in het Bosuilstadion was live te volgen via een livestream op de YouTube-pagina van Antwerp. De terugwedstrijd in Kosovo werd daarentegen nergens aangeboden in ons land.

Voor de Antwerp-fans is er dit keer beter nieuws. VTM zal Lilleström-Antwerp vanavond rechtstreeks uitzenden. Dat zal overigens ook bij de terugwedstrijd volgende week het geval zijn. De wedstrijd wordt afgetrapt om 19u, de uitzending op VTM 4 gaat van start om 18u40.

Anderlecht gaat vanavond op bezoek bij het Estse Paide Linnameeskond. Die wedstrijd werd niet opgepikt door een Belgische televisiezender. Toch hoeven de Anderlecht-fans niet te treuren. Anderlecht biedt de wedstrijd aan via Mauve TV, het gloednieuwe platform van paars-wit. De uitzending start om 18u45, om 19u wordt de wedstrijd op gang gefloten.