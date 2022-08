Leicester weigert een bod van 72 miljoen euro op centrale verdediger

Wesley Fofana is al sinds oktober 2020 bij Leicester City. Hij kwam toen voor 35 miljoen euro over van Saint-Étienne. Sindsdien speelde hij 50 wedstrijden centraal achterin bij Leicester. Zijn avontuur daar werd geremd door een kuitbeenbreuk die hij daar opliep in de laatste wedstrijd van het seizoen 2020-2021. Fofana was meer dan 10 maanden uit.

Na zijn blessure speelde Fofana 12 wedstrijden. Op Chelsea maakte hij indruk. Ze willen hem graag hebben. Volgens L'Équipe boden ze al 60 miljoen Britse pond (bijna 72 miljoen euro), maar Leicester weigerde het bod. Chelsea is van plan om een nieuw bod uit te brengen. Fofana wil graag dat die transfer doorgaat.

Chelsea have submitted £60m proposal for Wesley Fofana, confirmed as advanced by @lequipe. Bid has been turned down by Leicester as they insist on not-for-sale stance 🚨🔵 #CFC



Been told Chelsea are preparing another approach, they want to push for Fofana and he wants the move. pic.twitter.com/lYjEUW1isI