OFFICIEEL: jonge spits verlaat Antwerp alweer met welgeteld 22 minuten op de teller

Emanuel Emegha (19) trok tijdens de wintermercato voor 1,5 miljoen van Sparta Rotterdam naar Antwerp. Nauwelijks een half seizoen later houdt de Nederlandse spits het voor bekeken in Deurne-Noord.

Emegha kwam welgeteld één keer in actie voor de hoofdmacht van Antwerp: op de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie viel de boomlange spits 22 minuten in op het veld van OH Leuven.

Ook dit seizoen had de Nederlandse jeugdinternational -met kleppers als Michael Frey en Vincent Janssen voor hem in de pikorde- gaan uitzicht op speelminuten.

Emegha zocht een oplossing en vond die in Oostenrijk. De youngster ondertekende zopas een contract voor vier seizoenen bij Sturm Graz.