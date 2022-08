De moeilijke situatie van Pierre Dwomoh bij Antwerp: B-kern, maar Great Old wil hem nog niet verkopen

Hoe zou het nog zijn met Pierre Dwomoh? De 18-jarige middenvelder zit intussen al een maand in de B-kern van Antwerp en daar lijkt geen verandering in te komen. Maar ook een vertrek zit er niet onmiddellijk in.

Dwomoh valt buiten de kern omdat Mark van Bommel enkel met de jongens wil trainen die effectief in aanmerking komen voor een wedstrijdselectie. Zijn kern was veel te groot en het talent kon de Nederlander niet bekoren. Intussen hebben er al verschillende clubs voorzichtig geïnformeerd naar hem, maar Antwerp lijkt meer te denken aan een uitleenbeurt dan een definitieve verkoop. The Great Old legde een jaar geleden nog twee miljoen euro op tafel om hem los te weken bij Genk. Geld dat ze niet zomaar verloren willen laten gaan. Geïnteresseerde clubs worden ook afgeschrikt door de vraagprijs. Op dit moment beweegt er dan ook weinig rond hem. Antwerp lijkt hem aan een Belgische club te willen verhuren, maar ook dat is niet zo simpel, want Dwomoh en zijn entourage verkiezen een definitieve oplossing omdat er iets gebroken is tussen hen en de club. Clubs als Everton, Feyenoord, Hertha Berlijn en Hoffenheim zouden interesse tonen, maar er is niets concreets.





