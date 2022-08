Rits maakt zich geen zorgen over komende concurrentiestrijd: "Ze hebben altijd wel een concurrent gehaald"

Mats Rits ligt nog zeker tot na Nieuwjaar in de lappenmand na zijn kruisbandblessure. De 29-jarige middenvelder blijft er echter rustig onder, ook over de vernieuwde concurrentie op het middenveld van Club Brugge.

Rits zag Casper Nielsen al aankomen en normaal gezien had daar ook Jurgen Ekkelenkamp gestaan. Maar blauw-zwart gaat in principe nog op zoek naar een andere middenvelder. "Dat is logisch, hé. Ik had het als club niet anders gedaan", zegt hij in HLN. "En ik heb er ook geen schrik voor. Hoe lang ben ik hier nu? Doorheen de jaren is er altijd wel een concurrent of iemand voor mijn positie gehaald. Ik heb genoeg vertrouwen dat ik straks terugkom. Ook dankzij onze dokters. Die hebben mij meteen verzekerd dat ik terugkom. Als je alles goed optraint, is die nieuwe kruisband eigenlijk sterker dan voordien.”

Intussen lijkt Ruud Vormer steeds verder van een basisplaats. “Zelfs toen Ruud speelde en ik niet of andersom is daar nooit ruzie over geweest. Hij is een van mijn beste maten. We babbelen veel over voetbal, dat wel, maar die concurrentie is nooit een probleem voor ons geweest. We hebben dat altijd goed kunnen uitschakelen. Het is ook niet dat ik zeg: ‘Zet Ruud op de bank zodat ik kan spelen’. De trainer bepaalt zoiets."