Mazzu tevreden na Europese wedstrijd en looft inzet uitblinker: "De tackle die hij in de 95ste minuut doet, zegt alles"

Anderlecht won gisterenavond op het veld van Paide Linnameeskond met 0-2. Het werd een relatief rustige avond voor de Brusselaars die met uitblinker Lior Refaelov een gunstige uitgangspositie bij elkaar voetbalden voor de terugwedstrijd.

Winnen en dat liefst met één doelpunt verschil, dat leek wel de opdracht te zijn bij de Brusselaars vandaag. Via Lior Refaelov en Fabio Silva kwamen de bezoekers al voor de rust op een 0-2 voorsprong. Verder kwam Anderlecht niet meer in de problemen tegen het Letse Paide Linnameeskond en zo werd de ruststand ook de eindstand. "We zijn er in geslaagd om twee keer te scoren en geen tegendoelpunt te slikken, dus we hebben ons werk gedaan. We zijn ons ervan bewust dat het spel nog beter kan en dat we nog meer hadden kunnen scoren. Maar we mogen tevreden zijn", reageerde trainer Felice Mazzú duidelijk tevreden over de prestaties van z'n team.

"We hebben een goede eerste wedstrijd gespeeld, op de eerste tien minuten na. De tweede helft was iets moeilijker, Hendrik (Van Crombrugge) heeft toen twee belangrijke reddingen moeten doen na een tegenval. Daar moeten we nog in verbeteren", gaat hij verder. Naast Van Crombrugge was de uitblinker met een doelpunt en een assist niemand minder dan Lior Refaelov. "Hij is een heel belangrijke speler in de kleedkamer. De tackle die hij in de 95e minuut nog doet, zegt alles. Met zijn leeftijd en ervaring moet hij het spelplezier overbrengen naar de rest van de groep", besloot Mazzú.