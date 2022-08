Skov Olsen is blij met de tactische accenten van zijn nieuwe trainer: "Onder Hoefkens ben ik iets vrijer"

Andreas Skov Olsen is sterk aan het seizoen begonnen, maar dat geldt niet voor zijn ploeg. De Deen heeft echter vertrouwen in Carl Hoefkens om het allemaal op te lossen.

De nederlaag tegen Eupen schuift hij alvast niet in de schoenen van de coach. "Defensief maakten we cruciale fouten en met de bal creëerden we niets. We hadden het gevoel dat iedereen maar wat rondliep zonder te weten naar waar of waarom", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Hoefkens heeft alvast de kwaliteiten om te slagen, vindt de winger. “Toen Alfred (Schreuder, red.) hier nog was, had Carl al een grote impact. Ik had toen al een goede klik met hem en dat is nog steeds zo. Ik denk dat ik voor het hele team kan spreken als ik zeg dat we in hem geloven. Hij kent de competitie en de club. Hij is kalm en heeft veel goede ideeën. Hij bouwt bovendien voort op wat Alfred hier eind vorig seizoen neerzette. Carl heeft zeker niet alles omgegooid."

En Hoefkens brengt hem vaker in scorepositie. "Carl legt wel wat andere tactische accenten. Persoonlijk moest ik bij Alfred bijvoorbeeld vaker laag op het veld blijven staan, terwijl ik nu hoger mag spelen. Ik ben iets vrijer nu.”