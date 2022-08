Antwerp zet alles op alles om verdediger speelgerechtigd te krijgen, van Bommel had ook nieuws over Alderweireld

Toby Alderweireld was er niet bij in Noorwegen voor het duel tegen Lillestrom, net als Gaston Avila. Wat met zondag?

Zondag staat er een duel op het programma tussen Antwerp en co-leider OH Leuven. Belangrijk voor The Great Old dus.

"Elke wedstrijd hebben we ook een aantal wissels, maar dat wordt telkens goed opgevangen. Als iemand een pijntje heeft, kunnen we die rust geven", gaf coach van Bommel bij Sporza aan na de winst in Lillestrom.

Twijfelachtig

"We moeten nog afwachten of Alderweireld er zondag weer bij is", liet hij nog niet in zijn kaarten kijken. En de Rode Duivel is twijfelachtig.

Ook Gaston Avila is nog twijfelachtig. Hij is nog niet speelgerechtigd - reden waarom hij ook in Noorwegen niet speelde. De paperassen moeten zo snel mogelijk in orde komen.