OFFICIEEL: Voormalig jeugdinternational opnieuw uitgeleend aan club uit Eerste Nationale

Vorige zomer nam Excelsior Virton Din Sula (24) transfervrij over van Beveren. De Albanese Belg kon zich in de Gaume vooralsnog nauwelijks in de kijker voetballen. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Patro Eisden en ook dit seizoen zal Din Sula zijn doelpunten in Eerste Nationale moeten maken.