Akkoord tussen Genk en Cremonese: Dessers op weg naar promovendus

Op het moment van schrijven zat Cyriel Dessers op een vlucht naar Milaan om er zijn contract bij Cremonese te gaan tekenen. De aanvaller heeft groen licht gekregen van Genk, dat een akkoord bereikte met de Italiaanse club.

Cremonese betaalt 6,5 miljoen voor Dessers, die in 2020 nog voor 4 miljoen overkwam van het Nederlandse Heracles. Bij behoud in de Serie A krijgt Genk er nog wat bovenop. Dessers was heel goed aan de competitie begonnen met Genk en Wouter Vrancken wou hem graag houden, maar de 27-jarige spits vermoedde dat het de laatste keer zou zijn dat de trein van een grote competitie voorbij zou komen.

Genk maakt er dus nog winst op en de Italiaanse competitie zou hem moeten liggen. Morgen legt hij zijn medische tests af en als die - wat niet verwacht wordt - geen probleem aan het licht brengen, tekent hij voor drie seizoenen bij de promovendus. Bij Genk willen ze wel nog een vervanger halen, maar intussen hebben ze nog Paul Onuachu en de jonge Andras Németh rondlopen.