Bas Dost bewijst dat hij helemaal terug is na moeilijke periode bij Club Brugge: "Mensen behandelen me hier met respect"

Bas Dost is back. De ex-spits van Club Brugge maakte twee doelpunten tegen RKC Waalwijk en zorgde er eigenhandig voor dat Utrecht zijn eerste match niet met een verlies moest afsluiten.

Dost kan nog maar een helft aan, maar dat was genoeg om twee keer te scoren. "Je gokt natuurlijk op zo'n bal", zei hij bij ESPN. "Dat doe je honderden keren. Vaak valt-ie niet, maar dan deze ene keer wel. Daar doe je het voor, dat is het allemaal waard."

En opnieuw gaf hij aan dat hij na zijn periode bij Club aan stoppen dacht. "Ik ben natuurlijk op allerlei plekken geweest. Je ziet altijd mooie dingen, de goals die je maakt, mooie aanvallen, maar er komt veel meer bij kijken. Veel vervelende momenten. Daar ga je over nadenken, maar ik ben blij dat ik dat niet gedaan heb. Het is ook niet zo dat ik daar extreem over heb gedacht."

Bij Utrecht vindt hij het spelplezier terug. "De mensen behandelen me met respect. Ik haal er veel plezier uit, dan komen de goals vanzelf. Ik ben hier niet voor niks gekomen, ik wil hier ook doelpunten maken. Ik neem geen genoegen met tien goals, dat is duidelijk. Ik heb een target, maar dat ga ik niet met iedereen delen. Het zijn er in ieder geval heel veel."