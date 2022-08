🎥 Niets over rode kaart maar Referee Department komt wel terug op penaltyfases bij Standard-Cercle + andere dubieuze fases elders

Er gaat geen weekend voorbij zonder enkele dubieuze fases en dubieuze scheidsrechterlijke beslissingen. We kijken dan ook elke week uit naar de uitleg van het Referee Department.

Beginnen doen we in Luik, waar Standard met 2-0 won van Cercle Brugge dankzij twee strafschoppen van Selim Amallah. De eerste strafschop kwam er na hands van Denkey op een schot van Amallah. "Denkey maakt zijn lichaam onnatuurlijk breder. Het is een terechte beslissing om een strafschop te fluiten", klinkt het uit de mond van Franck De Bleeckere.

Vervolgens was er vlak voor rust een penaltyfase waarbij Aron Donnum geraakt werd door Leonardo Lopes. Lambrechts laat spelen maar moet van VAR Laforge naar het scherm gaan kijken en wijst dan naar de stip. "Het Professional Refereeing Department gaat akkoord met de VAR-interventie en eindbeslissing van de scheidsrechter", is het oordeel.

Over de fase waarbij Donnum vol met de studs de knie van Cercle-kapitein Hannes Van der Bruggen raakt wordt evenwel met geen woord gerept.

Gent-Westerlo

Ook in Gent werd er een penalty gefloten na hands van een speler. "Maxim De Cuyper speelt de bal met de voet waarna de bal de arm raakt van de speler. De arm is weg van het lichaam en daardoor maakt De Cuyper zijn lichaam onnatuurlijk breder. We gaan akkoord met de beslissing van de scheidsrechter om strafschop te fluiten", luidt de boodschap.

Gele kaarten

Verder kregen Club Brugge-speler Skov Olsen en Eupen-speler Stef Peeters nog een gele kaart voor vrij roekeloze fouten. De uitleg van het Professional Refereeing Department luidt tweemaal hetzelfde: "De scheidsrechter toont de gele kaart omdat dit als 'borderline' beschouwd wordt. We gaan akkoord met de beslissing van de scheidsrechter.