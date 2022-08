17-jarige speler ziet debuut in Jupiler Pro League verzilverd worden met eerste profcontract bij STVV

STVV heeft er een nieuw jeugdproduct bij in de A-kern.

Begin dit seizoen maakte Andrea Librice de voorbereiding mee bij de A-kern van STVV en pikte hij een goaltje mee tegen Francs Borains. Dat hij indruk maakte bij STVV was meteen duidelijk want nadat hij in 2021 overkwam van OHL groeide hij in anderhalf jaar uit van een speler van de U18 naar een speler van de A-kern.

Op de openiningsspeeldag tegen Union zat Librice niet in de selectie maar bij het 1-1 gelijkspel op het veld van AA Gent mocht hij wel 8 minuten invallen voor Shinji Kagawa. Vorig weekend tegen KV Kortrijk bleef Librice de hele wedstrijd op de bank. De clubleiding beloont de youngster nu met zijn eerste profcontract.

"Dit had ik niet verwacht. Vorig seizoen zou ik meespelen bij de U18 en speelde ik meteen bij de U21. Dit seizoen zou ik bij de U21 gaan spelen en kreeg ik de kans bij het eerste elftal. Dit voelt onwerkelijk", klinkt het bij de 17-jarige Librice. "Dit is het resultaat van 10 jaar opofferingen. Ik geef me altijd 300% tijdens een wedstrijd om te winnen en het team te helpen. Ik ben echt blij om te tekenen bij de club die me nauw aan het hart ligt", besluit Librice positief.