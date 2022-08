Geen toekomst meer op Sclessin voor Avenatti: interesse uit binnen- en buitenland

Veel opties voorin heeft Ronny Deila niet bij Standard. Tot overmaat van ramp viel Noah Ohio zondag nog geblesseerd uit. Met Felipe Avenatti (29) loopt er nog een aanvaller rond aan de boorden van de Maas.

Felipe Avenatti is bezig aan zijn laatste contractjaar op Sclessin, maar bij Standard zijn ze de boomlange Uruguayaan liever kwijt dan rijk. Avenatti weegt op de loonlast bij de Rouches, en dus wil Standard meewerken aan een transfer.

La Dernière Heure laat weten dat er heel wat interesse is voor de spits. Onder meer ex-clubs Kortrijk en Beerschot willen Avenatti inlijven, maar er liggen ook buitenlandse clubs op de loer. Volgens de Waalse krant is er ook interesse uit de Spaanse en Italiaanse tweede klasse.

Avenatti speelde in ons land voor Kortrijk, Antwerp, Beerschot, Standard en Union. Zijn topjaar beleefde Avenatti in '17-'18, toen hij bij Kortrijk goed was voor vijftien doelpunten en drie assists in de Jupiler Pro League.