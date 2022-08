2 doelpunten in z'n eerste 7 minuten: Heeft Igor Vetokele zijn torinstinct teruggevonden?

Igor Vetokele begon met twee doelpunten in z'n eerste zeven minuten als een speer aan het seizoen. Heeft de ervaren spits zijn torinstinct teruggevonden?

Igor Vetokele is als een speer begonnen aan het seizoen bij Westerlo. Op speeldag één kreeg hij een invalbeurt van slechts twee minuten, maar dat was genoeg voor hem om te scoren. Ook gisteren wist Vetokele (die in de basis stond) meteen te prikken na amper vijf minuutjes. Met twee doelpunten na 75 minuten speeltijd lijkt het seizoen van Vetokele echt gelanceerd te zijn. Kan de 30-jarige Angolaan dit seizoen een belangrijke rol spelen bij de Kemphanen?

Gisteren in de mixed zone na de wedstrijd werd Vetokele de vraag gesteld of hij zijn torinstinct opnieuw gevonden heeft. "Goh, ja, momenteel wel zou ik zeggen. Ik blijf werken en de ene week gaat dat beter dan de andere week. Hopelijk kan ik op deze manier verderdoen om de ploeg te helpen, maar vandaag schieten we er niet veel mee op", legde de spits uit. "Ik word wel wat ouder dus is het al wat meer opletten geblazen. Ik werk elke dag hard om hier te kunnen staan en dan is het aan de trainer om keuzes te maken", gaat Vetokele verder.

Keuzes voor De Roeck

Jonas De Roeck heeft nu wel wat spitsen ter beschikking bij Westerlo. Op het veld van Gent koos de trainer van Westerlo voor Igor Vetokele en voor de jonge Kyan Vaesen. Deze zomer kwam ook de 21-jarige Lyle Foster over van Vitória Guimarães voor maar liefst 1 miljoen euro. Hij mocht al twee keer invallen. De Ivoriaan Fernand Goure die al een jaar bij Westerlo speelt en Dorgeles Nene die dit seizoen gehuurd wordt van RB Salzburg speelden beide nog geen minuut. De laatste spits in het rijtje is de Noord-Macedonische Erdon Daci. Vorig seizoen wist hij tien keer te scoren in 1B en zo werd hij een vaste waarde in de basis bij Westerlo.

Op training voor de match tegen Gent blesseerde Daci zich wel aan z'n knie. Het valt nog af te wachten hoe lang De Roeck geen beroep meer kan doen op de topschutter van vorig seizoen, maar het maakt de keuze toch misschien al ietsje makkelijker. "De concurrentie is groot. Ik blijf gewoon focussen en hard werken. De ene week speel je wel, de andere week speel je niet of val je in. Dat is voetbal", besefte Vetokele maar al te goed.

Voor Vetokele is z'n goede seizoensbegin wel echt een opluchting. Vorig seizoen wist hij slechts één keer te scoren in het hele seizoen. "Het is natuurlijk de bedoeling om de ploeg zo goed mogelijk te helpen. De ene week zal dat ook wel beter gaan dan de andere week, maar nogmaals, ik blijf er hard voor werken. De kansen zullen dan vroeg of laat wel komen en dan is het aan mij om me te tonen. Dit is voor mij echt een opluchting na vorig seizoen", besloot de spits.

Ervaring met hopen

Igor Vetokele kwam voor het eerst piepen in onze competitie in het seizoen 2011-2012. Toen verliet hij de jeugd van Westerlo voor het eerste elftal van Cercle Brugge. In z'n eerste seizoen bij De Vereniging wist hij meteen acht goals te maken en zeven assists uit te delen op 36 wedstrijden. Dat bleef niet onopgemerkt en zo kwam FC Kopenhagen hem al meteen na één seizoen wegkopen voor één miljoen euro. Bij Kopenhagen loopt z'n eerste seizoen niet echt soepel, maar in z'n tweede weet hij toch 15 keer te scoren. Hij mocht ook twee wedstrijden in de Champions League spelen (tegen Galatasaray en Real Madrid). In de zomer van 2014 kwam het Engelse Charlton Vetokele halen in Denemarken voor een bedrag van drie miljoen euro.

Vetokele's eerste seizoen bij Charlton loopt soepel. Hij weet elf goals te maken in de Championship. Het seizoen daarop wordt een ramp. Vetokele kon slechts één keer scoren in de Championship en scoorde er ook nog eentje in de EFL Cup. In 2016 verhuurde Charlton hem dan ook aan Zulte Waregem. In België is hij opnieuw goed voor negen doelpunten en zes assists in 34 wedstrijden, helemaal niet verkeerd. Het seizoen daarop verhuren ze hem opnieuw, aan STVV deze keer. Daar loopt het minder van een leien dakje. Met vijf goals en één assist in 27 wedstrijden stelt Vetokele er lichtjes teleur. Het seizoen 2018-2019 besloot Charlton hem zelf te houden voor een seizoen League One. Vetokele scoorde vijf keer en gaf ook vijf assists, maar mocht na het seizoen transfervrij vertrekken.

Westerlo tot het einde van z'n dagen?

Sinds dat Vetokele op 1 juli 2019 een contract tekende bij Westerlo zit hij al meer dan drie jaar bij de Kemphanen. Toenmalig trainer Bob Peeters had hij natuurlijk ook wel al gehad bij Cercle Brugge en Charlton. Bob Peeters wordt een beetje gezien als de ontdekker van Vetokele en in totaal speelde de spits 111 wedstrijden onder Peeters. In z'n eerste seizoen was Vetokele geblesseerd tot half oktober, maar nadien werd hij er echt basisspeler. Ook in het seizoen 2020-2021 was Vetokele telkens één van de eerste namen op het wedstrijdblad bij Westerlo. Vorig seizoen kende de spits een lastig seizoen met weinig speelminuten, maar dit seizoen ziet het er beter uit voor de man uit Angola. Benieuwd wat hij Westerlo dit seizoen zal bijbrengen.