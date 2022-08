Vanhaezebrouck grijpt terug naar beloftenkern in afwachting van versterking: "Emilio zal vloeken"

KAA Gent heeft quasi een volledig elftal dat in de lappenmand ligt. En het zijn niet de minste namen. De roep van Hein Vanhaezebrouck om versterking is dus geen luxevraag.

Begin er maar eens aan. Tarik Tissoudali (kruisband) mist het hele reguliere seizoen, Laurent Depoitre blijft maar sukkelen met de adductoren, Vadis Odjidja zijn knie begint stilaan een probleem te worden, Julien De Sart is ook twee maanden buiten strijd, Elisha Owusu zit met een voetblessure en Nurio Fortuna zijn quadriceps zijn nog steeds niet genezen. Daar kwam zondag dan nog eens Hjulsager bij. En ook Sven Kums (voet) en Matisse Samoise (lies) zijn twijfelachtig.

Da's te veel om op te vangen met de huidige kern. Een extra middenvelder en aanvaller zijn zeker geen overbodige luxe en 't mag zelfs nog wat meer zijn als Gent op drie fronten wil meestrijden.

In afwachting van transfers gaat Vanhaezebrouck de beloftenkern plunderen. Onze beloftencoach (Emilio Ferrera, red.) zal vloeken", zei Vanhaezebrouck gisteren. ''Malick en Ibrahim zullen de komende periode niet bij Jong AA Gent spelen in eerste amateur. Die gasten hebben het goed gedaan. Perfect was het niet, maar ze hebben complexloos gespeeld. Dat is het belangrijkste als je als youngster debuteert. Vanaf nu moeten ze stapsgewijs beter worden. Zij krijgen vroeger dan verwacht speelkansen. Gezien de omstandigheden ga ik niet twijfelen om hen te brengen."