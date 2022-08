Brys trekt bij OHL de kaart van de jeugd: "Vorig seizoen mochten ze amper meedoen bij de U23"

OH Leuven trekt de kaart van de eigen jeugd en da's toch al een tijdje geleden. Met verdediger Louis Patris en spits Nachon Nsingi stonden er zondag zelfs twee op het scorebord.

De twee waren uitblinkers in de partij tegen Antwerp. “Beiden mochten vorig jaar nauwelijks met de U23 meedoen en scoren nu in een wedstrijd van niveau”, klonk het bij Marc Brys. “Dat is mooi om te volgen en een pluim op de hoed voor onze jeugdwerking. Iets om trots op te zijn."

"Ik spreek ook niet alleen over deze wedstrijd, maar over hun hele traject sinds de voorbereiding, waarin ze zich gemanifesteerd hebben.” En da's vooral in het geval van Patris verrassend. Vorig jaar liet Brys zich nog scherp uit over hem en meende dat hij harder moest werken. Nsingi kwam pas in de voorbereiding bij de A-kern en de Brusselaar weet zich direct te manifesteren, ook door een gebrek aan spitsen.