Opvallend verhaal bij Ajax: 'Schreuder kan geen beroep doen op Ihattaren omwille van criminele connecties'

In de winter leende Juventus middenvelder Mohamed Ihattaren uit aan Ajax tot in december. Hij speelde vorig seizoen vijf wedstrijden in de competitie waarin hij vier keer scoorde. In de voorbereiding op dit seizoen liep er echter vanalles mis.

Ajax kondigde aan dat Ihattaren individueel werkt om een fysieke achterstand weg te werken. Die zou hij volgens De Telegraaf opgelopen hebben omdat hij in de privésfeer bedreigingen had gekregen. Vorige week werd hij dan weer gespot in een gevangenis waarbij hij volgens de krant "behoorlijk zware criminelen" zou bezocht hebben. Voorlopig lijkt hij niet meer in aanmerking te komen voor een plek bij de A-selectie en Ajax zou hem zelfs mentale begeleiding hebben aangeraden. Deze week gaan ze met hem aan tafel zitten om te zien hoe het verder moet. Maar voorlopig wordt Alfred Schreuder buiten de discussie gehouden omwille van de aard van het probleem.