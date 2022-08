Van Bommel en Nainggolan verschillen van mening: "Geen kat in het bakkie" vs "Zoveel mogelijk krachten sparen"

Kan het nog foutlopen voor Anderlecht en Antwerp? De kans lijkt zeer klein na knappe uitzeges in de Conference League.

De uitgoals tellen dan wel niet meer dubbel, maar met een 1-3 overwinning in Lillestrom moeten de Noren komen winnen met twee goals of meer verschil om nog kans te maken op verderbekeren in de Conference League.

"1-3 is een mooi resultaat en een goede uitgangspositie. We moeten het nu thuis gecontroleerd afmaken en zoveel mogelijk krachten sparen, want er komen drukke weken aan", liet Radja Nainggolan zich bij Sporza ontvallen na de zege in Noorwegen.

Geen kat in het bakkie

Al wil coach van Bommel bij HLN nog niet te vroeg victorie kraaien: "Kat in het bakkie is een typische Nederlandse uitdrukking, maar zover zijn we nog niet."

"Het is natuurlijk een mooi resultaat en ik ben blij dat we ook zonder Toby Alderweireld stabiliteit hebben getoond. Het is goed om zien dat we wisselmogelijkheden hebben."