Anderlecht dichtbij nieuwe wingback: Noord-Macedoniër van Stuttgart heeft persoonlijk akkoord

Anderlecht gaat ervan uit dat ze een akkoord gaan bereiken met Manchester City over de transfer van Sergio Gomez. Aangezien er ook nog interesse is voor Francis Amuzu gaan ze een nieuwe linkse winger halen.

En die zouden ze gevonden hebben in de vorm van Darko Churlinov. De 22-jarige Noord-Macedoniër is eigendom van Stuttgart, maar werd vorig seizoen uitgeleend aan Schalke 04. Churlinov viel afgelopen weekend nog 26 minuten in tegen Keulen. Vorig seizoen scoorde hij 2 keer in 22 wedstrijden voor Schalke.

Hij is een linksbuiten, maar Anderlecht meent dat hij de hele linkerflank voor zijn rekening kan nemen. Met de speler zou volgens Sky Sports al een persoonlijk akkoord zijn, maar Anderlecht moet een bod van rond de vier of vijf miljoen uitbrengen bij de Bundesliga-club om hem binnen te halen.