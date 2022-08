De trainer van Lillestrøm gelooft in de kansen van zijn ploeg tegen Antwerp: "Maar in het voetbal weet je nooit"

Met een 3-1 voorsprong verdedigt Antwerp morgen zijn plaats in de volgende kwalificatieronde van de Conference League. De trainer van Lillestrøm gelooft in de kansen van zijn ploeg.

Lillestrøm organiseerde een persconferentie op De Bosuil en Gazet van Antwerpen noteerde de woorden van de Noorse trainer van Lillestrøm. “We kijken ernaar uit om de wedstrijd te spelen, ook al starten we niet met de beste uitgangspositie”, verklaarde Bakke woensdag op een persmoment op de Bosuil. “We maakten in de eerste wedstrijd wat foutjes en slikten drie doelpunten. We zullen een zeer goede wedstrijd moeten spelen om door te stoten.”

“Maar in het voetbal weet je nooit”, sprak Bakke met vertrouwen. “We zullen compact moeten spelen en defensief ons mannetje staan. Ze zullen ons pijn willen doen, daarop moeten we voorbereid zijn.”