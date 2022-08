Mark van Bommel over zijn twee spitsen: "Uitzonderlijke situatie, maar ik ben er blij mee"

Donderdagavond ontvangt Antwerp het Noorse Lilleström in de return van de derde voorronde van de Conference League. Na de 1-3 uit de heenwedstrijd mag het voor de Great Old niet meer misgaan.

Mark van Bommel zou er dus voor kunnen kiezen om duchtig te gaan roteren, maar dat wilde de Nederlandse coach niet bevestigen. Van Bommel wisselde er de voorbije weken al lustig op los in de spitspositie. Met Michael Frey en Vincent Janssen beschikt Antwerp over twee sterke centrumspitsen. Terwijl de Zwitserse tank zijn niveau van vorig seizoen lijkt door te trekken, is de international van Oranje nog steeds op zoek naar zijn eerste officiële doelpunt.

Op de persconferentie liet Mark van Bommel zich uit over zijn twee spitsen. "Dat Janssen af en toe naast de ploeg valt? Dat is helemaal niet erg, ze houden elkaar scherp. Of ik nu voor Frey of Janssen kies, het niveau van het team blijft hetzelfde. En dat is mooi. Ik besef dat dit een redelijk uitzonderlijke situatie is, want ik heb twee spitsen die ik gewoon blindelings kan wisselen. Daar ben ik heel blij mee."

Al hoopt Van Bommel stiekem dat Vincent Janssen morgen tegen de Noren zijn rekening voor Antwerp kan openen. "Natuurlijk wil een spits doelpunten maken, en natuurlijk heb je daar minuten voor nodig. Maar nogmaals, ze hebben beide de kwaliteiten om te spelen. Scoren is daarin belangrijk, maar het zijn ook allebei 'teamspitsen'. Dat zijn jongens die blij zijn als de ploeg wint, ook als ze zelf niet gescoord hebben. Geloof me, zo zijn er echt niet al te veel, hoor. Ik heb spitsen gekend die blij waren bij een 6-4-nederlaag, als ze zelf vier keer gescoord hadden", besluit Van Bommel.