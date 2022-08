Nederlandse verdediger al dagen in coma na botsing met doelman

Het was bijzonder heftig nieuws uit Moldavië over de Nederlandse voetballer Donny Van Iperen enkele dagen geleden.

De 27-jarige voetballer, die in het verleden voor Telstar en Go Ahead speelde, kwam na amper 10 minuten spelen in botsing met de doelman van Dinamo-Auto.

Van Iperen werd lange tijd op het veld verzorgd en in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, zo liet zijn club FC Zimbru weten.

Enkele dagen later is de situatie van de verdediger nog steeds slecht. De speler is in een coma, zijn familie trok inmiddels naar Moldavië.