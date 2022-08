Conference League: wedstrijd Antwerp uitgezonden op VTM4, ook Anderlecht te volgen op televisie

Anderlecht en Antwerp bedongen vorige week respectievelijk in Estland en Noorwegen een prima uitgangspositie in voorronde van de Conference League. Vanavond moeten paars-wit en de Great Old kwalificatie voor de laatste voorronde zien te bewerkstelligen.

In tegenstelling tot de heenwedstrijd zal de return van Anderlecht wél te volgen zijn op televisie, weliwaar enkel voor telenet-klanten. Play Sports1 zal immers de wedstrijd live uitzenden. Anderlecht-fans zonder telenet-abonemment hoeven echter niet te wanhopen, want via MAUVE TV zal de match gestreamd worden. Dat was ook vorige week al het geval, al kampte paars-wit met technische problemen, waardoor de wedstrijd uiteindelijk te bekijken was op het YouTube-kanaal van Anderlecht. Aftrap om 20u. De wedstrijd tussen Antwerp en Lilleström is evenens integraal te bekijken op televisie. VTM4 start de uitzending om 19u10, de aftrap op de Bosuil is gepland om 19u30.