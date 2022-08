Mondeling akkoord omtrent transfer Sergio Gomez: Anderlecht ziet miljoenen binnenkomen

Sergio Gomez maakte deel uit van de Anderlecht-selectie voor de return in de Conference League-voorronde tegen Paide Linnameeskond. Toch zal hij niet in actie komen: Gomez reist donderdag naar Barcelona af om zijn droomtransfer naar Manchester City af te ronden.

Transfergoeroe Fabrizio Romano meldde woensdagavond dat Anderlecht en Manchester City een mondeling akkoord hebben omtrent de overgang van Sergio Gomez (21).

Manchester City zag twee eerder biedingen afgewezen worden voor Anderlecht, dat boter bij de vis wil voor zijn goudhaantje. Volgens Romano werd er een akkoord gevonden over een transfersom 'dichter bij 15 dan 10 miljoen'. Bovendien bedong Anderlecht ook nog een doorverkooppercentage. Volgens Sacha Tavolieri betaalt City 13 miljoen (+ eventueel 2 miljoen aan bonussen), Anderlecht zou 15% op de doorverkoop hebben onderhandeld.

Het valt af te wachten of Sergio Gomez bij Manchester City in de kern wordt opgenomen, dan wel wordt uitgeleend aan CFG-zusje Girona.De Spaanse belofte-international ontpopte zich vorig jaar tot een sensatie in onze competitie. In 50 wedstrijden was de linksachter goed voor zeven doelpunten en vijftien assists. Gomez ligt nog drie seizoenen onder contract in het Lotto Park.