Talentrijke Dwomoh verkommert in B-kern Antwerp: "De deur is niet gesloten"

Met enkele prima prestaties in de Europa League en tijdens de play-offs gaf Pierre Dwomoh (18) zijn visitekaartje af aan het Antwerp-publiek. Dit jaar zou de middenvelder de volgende stap in zijn carrière moeten gaan zetten. Iets waar hij vooralsnog niet in geslaagd is.

Dwomoh kreeg onlangs van Mark van Bommel te horen dat er (voorlopig) voor hem geen plaats meer is in de A-kern. Het Nieuwsblad weet dat bij Antwerp de deur nog niet definitief gesloten is. Bij de Great Old valt te horen dat Dwomoh niet de juiste attitude toonde, iets wat hem eerder ook al bij Racing Genk verweten werd. De entourage van Dwomoh zit verveeld met het statuut van de jeugdinternational. Zij verwijten Antwerp dat de club haar beloftes niet nakomt. Antwerp zou Dwomoh alle kansen bieden om te blijven ontwikkelen, wat nu niet het geval is." En dus is de vraag wat op de korte termijn de beste oplossing is. Gezien de moordende concurentie op het middenveld, lijkt Dwomoh bij Antwerp niet op veel speelgelegenheid te kunnen rekenen. Een definitieve transfer lijkt evenmin aan de orde. Antwerp betaalde vorig seizoen nog twee miljoen voor Dwomoh, die nog vier jaar onder contract ligt. Mogelijk is een uitleenbeurt de beste oplossing voor alle partijen.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Antwerp - Lillestrøm SK live op Voetbalkrant.com vanaf 19:30.