Voorbeschouwing 1B: Kan Beerschot meteen weer promoveren naar het hoogste niveau? En wat met Dender, Deinze en Club NXT?

Morgen om 20u is het eindelijk zover: de bal gaat aan het rollen in twee duels in 1B. We laten ons licht schijnen op Beerschot, Club NXT, Deinze en Dender.

Beerschot

De ambitie van Beerschot voor dit seizoen is duidelijk: meedoen voor promotie naar eerste klasse. Ze zagen deze zomer een hele hoop spelers gratis vertrekken. Raphael Holzhauser, Marius Noubissi, Tom Pietermaat, Musashi Suzuki, Joren Dom,... . Allemaal verdwenen ze transfervrij naar hun nieuwe clubs. Het feit dat er dus geen transferbudget was maakte het de Antwerpse club ook niet makkelijk om spelers aan te trekken. Toch stapte onder andere Hervé Matthys (ex-Anderlecht) gratis over van ADO Den Haag, plukten ze Mardochée Nzita weg voor 100.000 euro bij het Italiaanse Pescara en kwam Thibo Baeten ook transfervrij over van NEC.

De 38-jarige trainer, Andreas Wieland, wil een nieuwe speelstijl implementeren bij Beerschot. Hij wil voetbal met veel intensiteit en hoge pressing brengen. Ook verticaliteit en attractief voetbal zullen zeer belangrijk zijn in de nieuwe stijl. Met de nieuwe stijl willen ze de supporters weer met de volle 100% achter hun club krijgen. Dat willen ze doen met jonge Belgen die ze deze zomer her en der gratis hebben weten los te weken. Zal deze nieuwe stijl in het eerste jaar meteen voor de promotie zorgen?

Club NXT

Ook bij Club NXT lijken de ambities redelijk duidelijk. Ze willen het gewoon beter doen dan de vorige keer in 1B. Hun kern bestaat voornamelijk uit zelf opgeleide spelers, maar toch versterkten ze de kern met enkele buitenlanders. De 18-jarige Joel Ordóñez werd voor een bedrag van 3,9 miljoen euro weggekaapt bij Independiente in z'n thuisland Ecuador. Ook de Deense centrale verdediger Jonathan Foss kostte Club NXT een half miljoen. De bekendste nieuwkomer is misschien wel William Simba. De 21-jarige Belgische middenvelder komt transfervrij over van Moeskroen en weet dus wat het is om in 1B te spelen. Ook de 29-jarige Lennart Mertens is een nieuwkomer bij Club NXT. Hij speelde van 2016 tot 2022 bij KMSK Deinze en heeft dus wel wat ervaring in 1B. Met trainer Nicky Hayen lijken ze op weg naar een leuk seizoen.

© photonews

KMSK Deinze

Heel wat nieuwe gezichten bij KMSK Deinze, maar liefst 14 nieuwkomers. De voormalige derde doelman van Barcelona, Adrián Ortolá en de ervaren Belgische verdediger Kenneth Schuermans zijn de bekendste nieuwkomers. Ze maakten er wel een mooie mix tussen jonge en ervaren spelers. De ambitie van het bestuur van Deinze wil binnen de drie jaar naar eerste klasse promoveren. De onervaren trainer Takahisa Shiraishi zal dus nog niet meteen moeten meestrijden voor de titel, maar staat wel voor een loodzware klus met alle nieuwe spelers in te passen.

© Photonews

FCV Dender EH

Promovendus Dender is met ambitie opgekomen naar 1B. De trotse mannen uit Denderleeuw willen het vuur aan de schenen leggen van de topploegen en vooral van het Van Roystadion een oninneembare vestiging maken. Nicolas Rajsel is de grootste naam tussen de nieuwkomers in Oost-Vlaanderen. De 29-jarige linksbuiten liet bij Roeselare en Union zijn kwaliteiten vroeger al zien, maar de vraag is of hij nog hetzelfde niveau kan halen als toen. Ook ex-Eupen en Antwerpspeler Michael Lallemand kwam transfervrij over van RFC Luik naar Dender. Nieuwkomer Dender lijkt klaar om in 1B geen slecht figuur te slaan dit jaar en het de topploegen moeilijk te maken.