VOORBESCHOUWING 1B: Kan Virton de degradatie ontlopen? En wat met Lierse Kempenzonen, Lommel en Jong Genk?

Morgen om 20u is het eindelijk zover: de bal gaat aan het rollen in twee duels in 1B. We laten ons licht schijnen op Virton, Jong Genk, Lierse Kempenzonen en Lommel.

Royal Excelsior Virton

Virton eindigde vorig seizoen op de allerlaatste plek in 1B en dus moet het dit seizoen een pakje beter zijn als ze de degradatie willen ontlopen. Ze lieten maar liefst 13 spelers transfervrij vertrekken (waaronder Geoffrey Mujangi Bia) en 10 spelers keerden terug naar hun clubs na een uitleenbeurt aan Virton. Ze moesten dus eigenlijk vanaf nul beginnen te bouwen aan een nieuwe ploeg. Maar liefst 18 nieuwe spelers kwamen aan bij het Stade Yvan Georges. De twee bekendste nieuwkomers zijn Hakim Abdallah, die overkwam van Lierse Kempenzonen, en Yanick Aguemon, die van OH Leuven kwam. Opvallend is dat 20 van de 30 spelers van Virton uit het buitenland komen. Geen enkele ploeg in 1B heeft zoveel buitenlanders. Eén ding is zeker: degradatie ontlopen zal een loodzware klus worden voor trainer Christian Bracconi.

Photonews

Jong Genk

Jong Genk heeft gemiddeld de jongste ploeg van 1B met een gemiddelde leeftijd van 17,9 jaar. Ze spelen met allemaal jeugdproducten op één man na: Ibrahima Sory Bangoura. De 18-jarige talentvolle middenvelder komt over van Johnson Académie Sport in Guinee. Voor de rest werden er enkel nog spelers doorgeschoven uit de U18. Arne Cuypers, Wout Coomans en Yentl Van Genechten vertrokken wel bij Jong Genk. Trainer Hans Somers zal het met een relatief kleine en dus heel jonge kern moeten doen. Dat wordt geen gemakkelijke opgave, maar we mogen absoluut niet vergeten dat de beloften vorig jaar nog kampioen werden. De jonkies van Genk zijn klaar voor de nieuwe uitdaging. Ze zullen 1B verrassen met hun dynamisch en dominant voetbal.

Lierse Kempenzonen

Lierse Kempenzonen eindigde vorig seizoen op de vijfde plek in 1B. Nu is de ambitie toch wel de linkerkolom van het klassement halen en wie weet zelfs meer... . Ex-PSV doelman Maxime Delanghe is een nieuwkomer die samen met Jens Teunckens de netten moet proper houden in het Herman Vanderpoortenstadion. Een andere belangrijke transfer was die van de vinnige Serge Tabekou (ex-Gent, OHL,...). Hij kwam over van Moeskroen. Bij Lierse Kempenzonen lijken ze volledig klaar te zijn om met coach Tom Van Imschoot te knallen in 1B. In de voorbereiding lieten ze in een gelijkspel tegen Club Brugge al zien dat ze wel eens de verrassing van het seizoen zouden kunnen worden, maar het is afwachten hoe ze het zullen doen tegen de jonge beloftenploegen.

© photonews

SK Lommel

Bij SK Lommel zijn ze klaar om te knallen dit seizoen. De ambitie is simpelweg hoger eindigen dan de zesde plaats van vorig seizoen. De ervaren doelman Kristof Van Hout, die overkwam van Westerlo, en de ervaren Spaanse middenvelder Álex Granell zijn bij de belangrijkste nieuwkomers. Deze twee nieuwkomers horen ook meteen bij de enige zes spelers die ouder zijn dan 28. Met een gemiddelde leeftijd van 23 jaar heeft Lommel de jongste ploeg in 1B op de beloftenploegen na. Met Steve Bould haalden ze een trainer die het vak leerde als T2 bij Arsène Wenger. Samen met hem willen ze ervoor zorgen bij Lommel dat ze wereldwijd bekend worden voor de manier hoe ze - binnen de City Football Group - talenten ontwikkelen.