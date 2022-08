Ploegmaats zwaar onder de indruk van 36-jarige Refaelov: op klasse staat geen leeftijd

Op klasse staat geen leeftijd. Dat bewijst Lior Refaelov dit seizoensbegin wekelijks. De Israelische middenvelder speelt bevrijd nu hij centraler mag acteren van Felice Mazzu. Zijn ploegmaats zijn dan ook zwaar onder de indruk.

De nestor van de Anderlechtse spelersgroep is graag gezien in de kleedkamer. Omdat hij aimabel is, maar vooral voor wat hij nog presteert op het veld. Gisteren tegen Paide stond hij vijf minuten op het veld voor hij een sublieme steekbal gaf op Fabio Silva, die het mooi afmaakte. Iedereen stond stil bij de prestatie van de Portugees, maar in de kleedkamer van Anderlecht werd vooral de lof van Refaelov bezongen.

Niet alleen voor die ene pass, maar eerst en vooral om zijn impact op het spel van de Belgische recordkampioen. Refaelov vond de open man. Terwijl het met Olsson en Ashimeru zwoegen was om iets in elkaar te boksen, leek het met Refaelov op het veld als vanzelf te gaan. "Pure klasse", klonk het in de spelersgroep.

Velen zijn verbaasd over het niveau dat de 36-jarige haalt, maar langs de andere kant deelt Refaelov zijn geheim graag met de jongere spelers: hij onderhoudt zijn lichaam minutieus: voldoende nachtrust, gezond eten, bijkomende trainingen... De voorbeeldfunctie die hij heeft, strekt zich niet alleen uit tot het veld, maar ook tot alles ernaast.

Anderlecht beseft welke rol Refaelov nog speelt en Felice Mazzu wil hem heel het seizoen gezond houden. Daarom zal hij ook rustpauzes krijgen zoals gisteren. Maar hem helemaal uit de wedstrijdselectie houden, dat zal niet gebeuren. Mogelijk moet hij het nog eens komen oplossen als het vierkant draait.