Trainer van Nice laat zich uit over dossier van Francis Amuzu: "Soms veranderen spelers van gedacht"

Gaat Francis Amuzu nog weg bij Anderlecht? Het bod van Nice is alleszins niet voldoende. De trainer van de Franse eersteklasser erkent dat het ingewikkeld is.

We meldden het eerder al: Anderlecht doet er alles aan om Francis Amuzu te overtuigen om te blijven, ook al heeft het een bod van 10 miljoen euro gekregen van Nice. Het aanstaande vertrek van Sergio Gómez is cruciaal voor de rol van Amuzu op de linkerflank.

De Jonge Duivel staat naar verluidt niet weigerachtig tegenover een contractverlenging bij Anderlecht. Dat nieuws sluipt ook met mondjesmaat binnen bij Nice. Op zijn persconferentie gaf Nice-trainer Lucien Favre vrijdag toe: "Het leek met Amuzu de goede kant op te gaan, maar vandaag weet ik niet of het nog in orde komt."

Het is de speler zelf die het laatste woord zal hebben. "Soms willen spelers op een gegeven moment komen, maar veranderen ze nadien van gedacht." Favre sluit de deur dus niet, maar tegelijkertijd is het duidelijk dat een deal met Nice voorlopig veraf is.