Er waait een nieuwe wind bij Zulte Waregem: "De bezieling zit in heel de club"

Zulte Waregem werd een heel moeilijk seizoen voorspeld, maar intussen pakten ze toch al vier punten. En met goed voetbal. Iets waar de nieuwe trainer ook veel mee te maken heeft.

Jelle Vossen, 33 intussen, voelt de verandering. "Ik hield aan de voorbereiding al een goed gevoel over. Met veel nieuwe gezichten, zowel in de staf als in de spelersgroep, waait hier een nieuwe wind", zegt hij in HBvL. "De juiste drive zit in de ploeg: iedereen vecht voor elkaar. We staan bovendien fysiek heel sterk, durven voetballen en tonen kwaliteit. We zijn op de goede weg, al is die weg nog lang. Maar het is positief dat ook de supporters meegaan in het verhaal. De bezieling zit in heel de club.”

Met ook dank aan Mbaye Leye... “Hij hamert voortdurend op posities en loopacties in bepaalde situaties. Dat zorgt voor duidelijkheid, ook al vergt hetgeen hij van ons verwacht veel energie. Net daarom wordt er ook stevig getraind. We hebben een heel zware voorbereiding gehad en ook nu nog zijn de trainingen erg pittig. Maar het rendeert. Als je ziet dat we in de laatste twintig minuten op Club fysiek de bovenhand namen...”