Carl Hoefkens windt geen doekjes om situatie van Vormer, Balanta en Hendry

Club Brugge doet het op OH Leuven zonder Ruud Vormer, Jack Hendry en Eder Balanta.

Het drietal haalde de wedstrijdselectie voor het duel op OHL niet. Toch drie serieuze namen die aan de kant moeten blijven.

“Ik denk dat ze alle drie heel duidelijk hun situatie kennen”, zei trainer Carl Hoefkens bij Eleven Sports voor de aftrap van het duel in Leuven.

“Ze zitten alle drie in een andere situatie. Om daar nu vlak voor de wedstrijd op terug te komen, is voor mij niet aan de orde. Ze weten alle drie waar ze staan en wat de reden is. Dat is voor mijn het belangrijkste op dit moment.”