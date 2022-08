Onze man van de match: stevige Noor zorgt er mee voor dat Cercle tegen KV Mechelen amper een kans weggeeft

Het waren in Cercle - KV Mechelen niet de spelers met de meeste franjes die voor 'man van de match' in aanmerking kwamen. Ons oog is gevallen op een Noor die wel erg secuur was en zijn mannetje stond.

Jazeker, Yonas Malede was op slag van rust alleen door en deponeerde de bal in doel. Aangezien dat buitenspel was, telt die fase eigenlijk niet mee. En Marian Shved dwong doelman Radosław Majecki tot een ferme parade. Weliswaar met een schot vanuit de tweede lijn. Echte uitgespeelde kansen gaf Cercle Brugge niet weg en daar zat Jesper Daland wel voor één en ander tussen.

De 22-jarige Noor maakte in het hart van de Cercle-defensie een prima indruk. Legde het eerste uur de bezoekende spits Malede min of meer aan banden. De lijf-aan-lijfgevechten, het fysieke en soms potige spel dat deze wedstrijd toch wel kenmerkte: dat gaat Daland uitstekend af. Dan gaat deze jonge verdediger vaak de bovenhand halen in het duel.

Belangrijke rol

Ook wanneer hij tegen andere KV Mechelen-spelers kwam te staan, lukte dat. Moest hij eens doorjagen op Geoffry Hairemans, dan kwijtte Daland zich ook van die taak. Hij was de leider van een verdediging die terecht een clean sheet verzamelde, de tweede van het seizoen. Daarom is Daland onze man van de match. Gezien de scoringsproblemen van Cercle wacht hem en zijn collega's in de defensie nog een belangrijke rol dit seizoen.